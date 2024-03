Santo Babà, il liquore che ti porta a Napoli: speciale degustazione

Degustazione sabato 9 marzo ore 18:30 - APS Controsegno, Via Napoli 201, Pozzuoli.

Santo Babà è una crema di liquore al babà, dolce, cremosa, equilibrata e con pochissimi ingredienti: latte, zucchero, alcool e veri pezzetti di babà.

È nata da un’idea di Gino Formisano, napoletano fino al midollo, amante dei viaggi in bici. Tuttavia, ogni volta che si spostava da Napoli, aveva sempre la stessa sensazione: gli mancava casa e non riusciva mai a trovarla in giro per il mondo.

Decide così di creare qualcosa che possa far tornare a Napoli lui e le persone che amano questa città. Dopo un anno di test, nasce finalmente Santo Babà, una fantastica crema di liquore al babà, delicata e non invadente come spesso capita agli alcolici a base di crema, una bevanda incredibile, che in appena sei mesi ha conquistato più di 3.000 persone. Non solo, con essa si possono preparare dei cocktail speciali: Spritz Babà, il Daiquiri Babà, e tanti ottimi aperitivi. Perché puntare su Santo Babà? L’obiettivo del suo creatore non è vendere la bottiglia, ma fare in modo che chi lo beva possa vivere un’esperienza: tutto il sapore di Napoli racchiuso in un gusto unico e armonioso!



