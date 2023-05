Santi Minori - Passeggiata Fotografica

Caffè Fotografici presenta

"Napoli attraverso l'obiettivo fotografico: racconti di una città oltre gli stereotipi"



Primo Appuntamento Santi minori

Domenica 14 e domenica 21 maggio

10:00 - 13:00

15:00 - 17:00



Punto di Ritrovo Piazza Cavour

Ore 10:00



Posti limitati

Per informazioni e prenotazioni

3714806659



Una passeggiata fotografica tra quartieri, centro storico e sanità alla scoperta delle edicole, del culto delle animelle e della cultura popolare napoletana sempre in bilico tra sacro e profano.



Scopo del progetto è far conoscere la città di Napoli attraverso l'obiettivo fotografico, valorizzando la sua bellezza e superando gli stereotipi e le immagini tradizionali che spesso la rappresentano in maniera parziale o distorta.

L'iniziativa offre anche l'opportunità di apprendere e perfezionare le tecniche fotografiche in un contesto di street photography.



Destinatari: Il progetto è rivolto a tutti coloro che amano la fotografia e desiderano scoprire la città di Napoli attraverso l'obiettivo fotografico. Non è richiesta esperienza fotografica pregressa, ma solo passione e curiosità.



Per chi lo desiderasse sarà possibile svolgere una lezione di teoria prima dell'uscita in cui verranno trattati gli argomenti di illuminazione, regole di composizione e leggi sulla privacy.



Dopo ogni incontro, i partecipanti possono inviare le loro foto al tutor per ricevere un feedback e suggerimenti per migliorare le loro capacità fotografiche.



Materiali necessari:



Fotocamera digitale (DSLR o mirrorless) o smartphone.

Obiettivi intercambiabili (opzionale).

Penna e blocco note per appunti.

Scarpe comode e acqua.



Tempi: ogni incontro prevede un totale di 5 ore



Quota di partecipazione 40€

Sconto del 10% e stampa extra omaggio per chi prenota entro il 7 maggio



La quota di partecipazione comprende

Mostra online:



Stampa fotografica: ogni partecipante potrà stampare una foto formato A4.