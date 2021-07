Santa Chiara Tour: Chiesa, Chiostro Maiolicato e Museo dell’Opera Francescana

Un tour esclusivo che ci porterà, per la prima volta, alla scoperta del maestoso complesso monumentale di Santa Chiara. Il monastero, voluto fortemente da Sancia di Maiorca, moglie di Re Roberto d'Angio, ha ospitato nei secoli i frati minori dell'ordine francescano e le clarisse, uno dei pochi ordini di clausura sopravvissuti alla mondanità odierna. Ma non solo, la nostra visita partirà da Piazza del Gesù nuovo dove, di fronte alla chiesa del Gesù Nuovo, sorge la raccolta e suggestiva chiesa di Gesù Redentore e scopriremo quale inquietante segreto custodivano e condividevano le suore. Ci sposteremo poi all'interno della basilica di Santa Chiara e, dopo aver conosciuto le alterne vicende che nel corso dei secoli hanno visto protagonisti i frati e la chiesa stessa, avremo modo di conoscere coloro i quali riposano all'interno della chiesa, dentro sontuosi baldacchini tardo medievali e tra questi, il sarcofago di un misterioso personaggio.

Ci sposteremo ancora all'interno del chiostro maiolicato per immergerci in un'oasi di pace e tranquillità e riempirci gli occhi con i colori brillanti e vividi delle maioliche; ne conosceremo la storia e osserveremo lo splendido ciclo di affreschi che costeggia il porticato, opera della scuola del Corenzio, artista controverso del '600 napoletano, passato alla storia, oltre che per le sue opere, per un giallo d'altri tempi. Completeremo la nostra visita immergendoci nel museo dell'opera francescana, dove sono custoditi numerosi reperti e reliquie della basilica andata distrutta nel 1943 e nelle antiche terme romane riportate alla luce e riaperte al pubblico con sapiente maestria.

Termineremo increduli di essere stati rapiti da sì tanta bellezza. Ritorneremo alla realtà attraverso un peccato di gola: un gustoso caffè con le tre C.

