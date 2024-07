È uscito "Thorn" il nuovo singolo dei Sangue Mostro, il super gruppo dell'hiphop napoletano è di nuovo sulla scena. Pubblicato da Magma Music e disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da oggi "Thorn" è l' effetto sorpresa di questa estate 2024, un brano che chi respira da vent'anni hip hop napoletano - nelle piazze, nelle jam, in mille e uno locali - non vedeva l'ora di ascoltare, e di vedere. Il video, disponibile su YouTube, è perfetto per gli amanti della musica e del gaming e trasforma i componenti del gruppo partenopeo in eroi pixellati.

Select your Singer! Cenzou, Zin, Ekspo, dj Uncino celebrano i dieci anni di "CuoRap" (secondo album della band) con un nuovo singolo e, per la gioia di tutti e tutte, anche con un tour. Ma non chiamatelo un ritorno, per il gruppo che miscela pezzi "non solo per pariare ma anche per pensare", un ritorno prescinde l'essere andati via. Ed invece, i Sangue Mostro, sono sempre rimasti qui.

E come in una scena di un film quando i protagonisti ripensano al passato e le immagini scorrono velocemente all'indietro, così i Sangue Mostro regalano ai fan un pezzo che racchiude quasi trent'anni di attività che Ekspo sintetizza così: "Ogni volta che i pianeti si allineano, giunge il momento di dire la nostra. Non siamo qui per darvi lezioni di vita, tantomeno per ergerci a giudici. Non ci chiedete cosa pensiamo del rap attuale, non relegateci in un tempo passato. Noi restiamo il presente finché in vita." Tre anni di silenzio discografico, una vita trascorsa a cantare. Diciamoci la verità se c'era qualcosa che mancava a questa Napoli fucina di talenti, erano proprio i Sangue Mostro, uno spazio mai del tutto colmato, mai del tutto sostituito. Dj Uncino tiene a precisarlo: “True come il suono che ci ha sempre contraddistinto, boom bap, scratch & true rhymes. Non stiamo tornando perché non ce ne siamo mai andati.” Così quando chiediamo al gruppo chi sono ora i Sangue Mostro?

Speaker Cenzou risponde: “Nel tempo della musica fast food, continuiamo a cucinare il ragù come ci hanno insegnato le nonne, con il sapore che da sempre ci contraddistingue. Consapevoli che non siamo per tutti, ne facciamo un motivo di vanto. Sangue Mostro non è un'occasione, né un colpo di fortuna, Sangue Mostro è una scelta" e Ale Zin ricorda: “Siamo la paranza maledetta, suoniamo per tenere viva l'essenza del rap senza aspettare nulla in cambio. Siamo soldati e saremo sempre fedeli al messaggio... real hip hop never dies!”