Appuntamento in Via Lattea: San Valentino al Planetario di Città della Scienza

Il Planetario di Città della Scienza apre le porte ai suoi visitatori anche di sera. Per il 14 febbraio è in programma una serata di S. Valentino alternativa: Appuntamento in Via Lattea per vivere un’esperienza di Planetario totalmente nuova. Immagini, animazioni spaziali e musica dal vivo per regalare al pubblico un emozionante viaggio nella nostra galassia e non solo.

Tre sono i momenti che caratterizzeranno la serata, organizzata in due fasce orarie (a partire dalle 18:30) in collaborazione con l’Unione Astrofili Napoletani (UAN) e con il supporto di Euroavia e Seds Unina: accoglienza nel Museo Corporea con uno stellare cocktail di benvenuto; a seguire esperienza immersiva in Planetario con performance live di Viviana Ulisse al violino e Valerio Vittori al didgeridoo, accompagnati da suggestive immagini astronomiche.

Se il tempo lo consentirà, non potrà mancare l’osservazione diretta delle stelle e di altri corpi celesti con l’Unione Astrofili.

Per concludere, dolci sorprese targate Caffè Borbone e gadget astronomici regalati dall’UAN.

Per maggiori info: www.cittadellascienza.it