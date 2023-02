Eat, drink and live love: speciale San Valentino al Royal Continental

Eat, drink and live love è il mood del Royal Continental per il San Valentino 2023.

L’hotel del lungomare dall’indole raffinata e contemporanea offre più di un’alternativa agli innamorati che vogliono celebrare il 14 febbraio all’insegna della bellezza e del gusto. Più di una, infatti sono le location dell’hotel in cui vivere un’esperienza ideata ad hoc per San Valentino: Ten, il ristorante sul roof, propone una cena gourmet a lume di candela; Elements, il nuovo cocktail bar con ingresso su strada, presenta due nuovi cocktail dedicati alla scienza e all’amore; a completamento, per i più romantici, la speciale offerta Live Love comprende il pernottamento in una delle bellissime camere con vista sul golfo, con un dolce brindisi di benvenuto in omaggio.

Eat Love è la formula cena al Ten, il ristorante del decimo piano, dove ci si innamorerà della proposta dello Chef Raimondo Cinque: un menù dove frutti di mare, crostacei e latticini sono presentati in accostamenti insoliti, in un mix sorprendente di sapori e profumi. La cena, rigorosamente a lume di candela, ha il prezzo di 150 € a coppia, vino incluso e si acquista direttamente online.

Per gli innamorati del buon bere e delle atmosfere internazionali c’è Drink Love, la proposta di Elements, il raffinato laboratorio con affaccio su Castel dell’Ovo abitato da baristi/scienziati sempre alle prese con la ricerca di nuove alchimie e di incontri armonici di sapori ed essenze. Gli esperti di mixology di Elements, ispirati dalla storia di Carl e il Gerty Cori, i coniugi che portarono avanti insieme le loro ricerche in ambito biochimico e a cui fu conferito, nel 1947, il Nobel per la fisiologia e la medicina hanno ideato due cocktail intitolati ai due studiosi e saranno proposti in edizione limitata solo il 14 febbraio, in abbinamento con una speciale pizza in padellino creata per l’occasione da Roberta Esposito.

Per chi ci desidera un risveglio romantico, c’è la formula Live Love che consiste in un pernottamento in camera vista mare per la sera del 14 o per il sabato precedente. La magia dei colori del Golfo e il cadeau di benvenuto da parte dell’hotel -- bollicine e praline di cioccolato -- renderanno indimenticabile il San Valentino 2023.

Eat Love, Drink Love e Live Love si possono prenotare a quest’indirizzo https://www.royalgroup.it/royalcontinental/it/offerte/view/277

DETTAGLI OFFERTE

EAT LOVE:

Menu cena

“Falanghina Brut” – Feudi di San Gregorio, garnish di banana essiccata.

Amuse Bouche

Ostrica Gillardeau, perla di gin e frutto della passione

Antipasto

Duetto di Tartare

Salmone, avocado e stracciatella di Bufala

Gamberi, menta, lime e mango

Shot Woo Woo

Primo

Lasagnetta di ricotta e limone, chayote, vongole e lupini

Secondo

Filetto di Ricciola, tapioca al bitter, uova di aringa e yogurt greco

Nido di patate gratinato alla paprika

Dolce

Bavarese al cioccolato bianco e vaniglia con gelèe ai frutti di bosco

In abbinamento Janare Linea Alfabeto Falanghina del Sannio DOP

Orario cena ore 20:00.

L’assegnazione dei tavoli avverrà in base all’ordine di prenotazione.

L’offerta prevede il pagamento contestuale alla prenotazione.

Per gli ospiti della cena il garage sarà proposto al prezzo speciale di 15 €, salvo disponibilità.

DRINK LOVE:

A partire dalle ore 18:30

LIVE LOVE:

Offerta valida solo per le notti dell'11 e 14 febbraio in camera vista mare con colazione inclusa.

Sarà richiesto il prepagamento dell'intero soggiorno.