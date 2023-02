Che cos'è l'amor: San Valentino al Bourbon Street tra musica e teatro

CHE COS'E' L'AMOR? Speciale festa di San Valentino al Bourbon Street

"Vi aspettiamo la sera di S.Valentino, non pretendiamo di dare risposta ad una domanda così importante ma sicuramente - spiegano dal suggestivo locale del centro storico - viaggeremo insieme nei meandri di questo sentimento mediante la musica e il teatro. Un viaggio libero, ironico e appassionato nelle pieghe appassionate dell'Amore".



3 donne, 3 mood differenti:



Ivana Muscoso in :

"Adrenalina" piano e voce



Daniela Aracri in :

voce di "Velluto"



Antonella Esposito in:

"Amore" e inserti teatrali.



INGRESSO GRATUITO

*è consigliata la prenotazione al 366 5058831