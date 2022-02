San Valentino al Madre: ingresso 2x1 per tutte le coppie

ingresso 2x1 per tutte le coppie

In occasione della festa di San Valentino, lunedì 14 febbraio il Madre, museo d'arte contemporanea della Regione Campania, riserverà a tutte le coppie che in quella giornata vorranno visitare la collezione permanente e le mostre in corso uno speciale ingresso 2x1.

Si ricorda che per accedere al museo è necessario essere in possesso di Super Green pass, e che è obbligatorio l'uso della mascherina.

