San Valentino al Pausilypon - Visita guidata straordinaria al tramonto

Il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus, in occasione della giornata di San Valentino, organizza una visita guidata straordinaria al tramonto al Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon.



Come per le visite guidate ordinarie condotte dalle esperte guide del C.S.I. durante tutto l'anno presso il Parco, il percorso comprenderà la Grotta di Seiano e l'area archeologica dell'antica villa imperiale romana del Pausilypon, per scoprire la storia e l'archeologia del sito immersi in una natura rigogliosa e in un panorama mozzafiato.



Per San Valentino, tuttavia, la visita guidata si tingerà di una luce speciale, quella del tramonto! Col sole all’orizzonte sui Campi Flegrei che illumina il sito di una luce intensa, i visitatori potranno godere quindi di uno dei panorami più romantici della città.



Inoltre, per l'occasione è prevista una promozione speciale: il contributo per la visita guidata sarà di 10€ per due persone.



Al termine dell'esperienza, i partecipanti avranno la possibilità di ricevere su richiesta una foto ricordo personale di coppia in formato digitale scattata nel punto panoramico del Parco.



Per festeggiare tra archeologia e natura qualsiasi tipo di amore.



INFORMAZIONI PRATICHE



Quando: lunedì 14 febbraio 2022;



Inizio: ore 16.00 (ritrovo 15 min prima);



Durata: 1 h e 30 min. circa;



Ingresso: Discesa Coroglio, 36;



Numero massimo di coppie partecipanti: 20;



Prenotazione obbligatoria online: www.gaiola.org/pausilypon



Obbligo di mascherina e Green Pass rafforzato come da norme vigenti.