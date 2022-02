San Valentino 2022 a Palazzo Reale: storie di fiori, storie di amori

Si entra in coppia con biglietto d'ingresso unico (10 euro)

Prezzo Si entra in coppia con biglietto d'ingresso unico (10 euro)

Orario non disponibile

Quando Dal 14/02/2022 al 14/02/2022 Orario non disponibile

A Palazzo Reale di Napoli si festeggia San Valentino e si passeggia attraverso le sale dell'Appartamento Storico per raccontare, attraverso le opere esposte, gli amori di re e regine, nobili e dei.

Con un unico biglietto d'ingresso (10 euro) sarà possibile entrare in coppia e usufruire di una visita guidata attraverso le sale dell'Appartamento Storico, con illustrazione delle opere che raffigurano le coppie della storia e della mitologia. Le visite guidate gratuite (ore 12.00 e 16.00) vanno prenotate sul sito www.palazzorealedinapoli.org cliccando su “acquista biglietto” o direttamente sul sito www.coopculture.it

L'appuntamento è nel Giardino Italia, i cui cancelli saranno aperti eccezionalmente per la festività. Le aiuole di questo Giardino ospitano due gruppi di camelia japonica, simbolo, nella cultura orientale, di devozione eterna tra gli innamorati.

Il percorso prosegue nella Sala Diplomatica dove, sulla volta dipinta da Francesco De Mura, sono rappresentate le virtù coniugali dei sovrani Carlo di Borbone e Maria Amalia di Sassonia.

Nella Seconda Anticamera i protagonisti sono la duchessa e il duca di Berry che, nonostante la notevole differenza d'età e il matrimonio combinato, furono una coppia molto unita.

Nella Terza Anticamera dalla storia si passa alla mitologia, evocata dall’arazzo in cui è rappresentato "Il Ratto di Proserpina", mentre della Sala del Trono i ritratti di Ferdinando IV di Borbone e Maria Carolina d'Austria raccontano la loro storia d'amore.

Infine, nel Salone d'Ercole gli arazzi che illustrano la "Favola di Amore e Psiche" concludono nel modo più rappresentativo la visita dedicata all'amore, con una storia ispirata dal racconto di Apuleio, che unisce la cultura greco-latina alla tradizione orale nordafricana.

Il percorso, scandito in sei tappe, sarà disponibile per tutta la settimana, fino a domenica 20 febbraio: su appositi pannelli un QR code consentirà di accedere ai racconti degli amori e alla descrizione delle opere.

Nello stesso periodo sarà attivo un contest fotografico sui social media di Palazzo Reale. I visitatori in coppia potranno scattare una foto di un loro bacio nel Giardino Italia, sullo sfondo delle camelie, taggando su Facebook @PalazzoRealeNapoli e su Instagram @PalazzoRealeNapoli_ufficiale. Al termine della settimana la coppia protagonista della foto che riceverà più like riceverà in premio una pianta di camelie offerta dai Vivai Maisto.