San Valentino all’Edenlandia: pattinaggio sul ghiaccio, giostre e cena per due

Il 14 febbraio, apertura straordinaria dell'Edenlandia per festeggiare la giornata dell’amore.

Nel giorno di San Valentino il Parco dei Divertimenti di Napoli aspetta gli innamorati di tutte le età con la pista di pattinaggio sul ghiaccio, tante giostre e una cena per due.

Aperto dalle 15 alle 21, il parco, con la pista di ghiaccio al coperto, farà sognare i tanti innamorati come nei migliori film d’amore dove le coppie potranno pattinare mano nella mano.

Anche il biglietto strizza l’occhiolino agli innamorati, infatti 1 ingresso (alla pista) varrà per 2. E chi non si ricorda la famosa “giostra del bacio”, da poco ritornata all’Edenlandia, che ha visto i primi baci di tanti Edenlovers del passato e ancora ne vedrà certamente questo San Valentino. Ovviamente saranno aperte tutte le attrazioni del parco. E per i più adulti (dalle 20 in poi) anche “Cusame”, il ristorante che affaccia sul laghetto del galeone, propone una cena a lume di candela, con un menu dedicato all’amore.

IN FOTO: San Valentino all'Edenlandia PH. Martina De Santo