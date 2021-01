San Valentino alle Terme tra amore, relax e benessere

Per le coppie che vogliono dedicarsi una festa degli Innamorati dolce e coccolosa lontano dallo stress della città, le Terme Stufe di Nerone rappresentano il luogo ideale per trascorrere una giornata o una serata speciale.

Cosa c’è di più romantico di un bagno sotto le stelle nella piscina termale esterna? O godersi il tepore del Calidarium con un bagno di vapore rigenerante.



Immaginate di staccare dal lavoro e di lasciare il caos cittadino e di dirigervi verso uno dei luoghi più bello dei Campi Flegrei, le Terme Stufe di Nerone, le uniche terme ancora attive con una struttura tutta naturale scavate nel tufo, l’acqua termale salso-bromo-iodica è un toccasana non sono per il corpo ma anche per lo spirito. La pelle vi risulterà levigata, idratata e il bromo aiuterà a distendere e rilassare il vostro umore.



Dall'8 Febbraio al 15 Febbraio sarà possibile dedicarsi una giornata di coccole e benessere e per chi vuole aggiungere anche dolcezza e bollicine, in sede potrà trovare una varietà di dolci proposte al cioccolato, alla frutta con una bollicina di accompagnamento.

E se proprio non si può godere della settimana degli innamorati, il pacchetto benessere è un'idea regalo che non scade mai!

