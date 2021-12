A San Gregorio Armeno una giornata tra solidarietà e poesia

Sarà un sabato in compagnia con la solidarietà e la poesia a San Gregorio Armeno. Il 18 dicembre per tutta la giornata, nella strada dei presepi, le botteghe presenteranno la sciarpa della Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica e per mettere la parola cura accanto a tutte le malattie rare.

Nel pomeriggio, invece, alle ore 17:30 il centro culturale La città del sole – Via Giuseppe Maffei, 4 (Ex Asilo Filangieri), ospita la presentazione del LibroAgenda ‘O Cunto, il racconto dell’Associazione culturale poesie metropolitane. Un’iniziativa promossa insieme all’Associazione Botteghe San Gregorio Armeno e sostenuta dall’azienda Einstein Web srl. ‘O Cunto è il racconto per i partenopei, un modo di stare insieme, tramandare esperienze di vita, storie passate, singole e collettive. Il libro di Poesie Metropolitane fa capo a un progetto di valorizzazione dei quartieri e dei luoghi attraverso la poesia e la parola scritta ma anche dell’immagine. Il luogo scelto per questo 2022 è San Gregorio Armeno e il tema della memoria e delle radici. Perché ogni individuo è fatto delle città che abita. Così Napoli piena di rimandi al passato e di storie, miti e leggende e San Gregorio Armeno, la strada dei presepi, dell’artigianato e della tradizione. Tutto questo lo ritroviamo in questo progetto editoriale nato allo scopo di mettere insieme quartieri e arte. Sabato saranno presentate e premiate le opere meritevoli del contest, promosso lo scorso settembre. Poesie, racconti brevi, fotografie ma anche storie romanzate e realistiche della strada dei presepi, raccolte grazie alle testimonianze delle Botteghe di San Gregorio Armeno. Per l’occasione saranno consegnati degli attestati ai vincitori del contest, saranno lette poesie e racconti che lo compongono e donati dei piccoli oggetti artigianali, delle botteghe di San Gregorio. A partire da quella data ‘O Cunto - il racconto, sarà disponibile su tutte le principali piattaforme editoriali digitali e prenotabile in libreria. Il ricavato delle vendite sarà impegnato per le attività di Poesie Metropolitane. Associazione impegnata sul territorio dal 2015 per la diffusione della poesia e la valorizzazione di autori, artisti e territorio.