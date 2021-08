San Gregorio Armeno, il 30 agosto sfogliatelle gratis ai visitatori: dono degli Artigiani e di Cuori di Sfogliatella

Trenta agosto Santa Rosa, una ricorrenza che quest'anno vedrà unite 2 eccellenze partenopee: l'Associazione degli Artigiani di S.Gregorio Armeno e "Cuori di Sfogliatella" di Antonio Ferrieri con 800 mini sfogliatelle ricce e frolle che verranno donate ai turisti che passeggeranno per S. Gregorio il giorno 30 agosto.

"Un connubio che inizia oggi ma che ci rivedrà insieme anche per tutto il periodo natalizio" dice Antonio Ferrieri, patron del rinomato marchio "Cuori di Sfogliatella" nonché Presidente Confapi Napoli. "Appena mi è arrivata la proposta dall'amico Ovidio Attanasio non ho esitato un attimo. Certe realtà devono iniziare a fare rete sul territorio. Per Natale ho già in mente alcune idee da condividere con l'Associazione".

"Finalmente il lavoro svolto in questi anni con pazienza e caparbietà sta portando i suoi frutti" affermano Ovidio Attanasio - resp direttivo Consorzio Operatori Piazza Garibaldi - e il Presidente dell'Associazione S.G. Armeno Gabriele Casillo, che concludono così: "questo è un primo punto di partenza per tante altre iniziative di livello".

E allora, che sia un dolce inizio per tutti.

IN FOTO: Sfogliatella riccia di 'Cuori di Sfogliatella' ph. cuoridisfogliatella.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...