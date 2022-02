San Gregorio Armeno celebra l'Amore Universale tra artigianato, poesia, musica e pittura

Domenica 13 febbraio 2022, l’Associazione “Le Botteghe di San Gregorio Armeno" in collaborazione con l'Associazione “Poesie Metropolitane” e l'Associazione "Muna: Multicontaminazione Napoli aps", celebrerà l’amore UNIVERSALE, cioè l'amore inteso a 360 gradi, esprimendo con l’artigianato artistico, con la poesia, con la musica e infine con la pittura l’AMORE SENZA SE E SENZA MA.

Evento unico, che si svolgerà in queste modalità:

L’Associazione "Muna: Multicontaminazioni Napoli aps" per due giorni, 13 e 14 Febbraio installerà, in piazza San Gaetano, per l’intero arco della giornata una finta parete bianca per raccogliere le voci di cittadini, turisti e visitatori che desiderano lasciare un messaggio sul loro modo di pensare, vivere ed esprimere l’amore in senso universale. L’associazione metterà a disposizione di chi vorrà partecipare alla creazione di questa grande tela raccoglitrice dei sentimenti e dei pensieri sull’amore, la parete, i pennelli e i colori. "Tutto il resto regalatecelo voi!"

- Gli artisti Sasà Di Mauro, Savio Morelli, il tenore pop Giuseppe Gambi ed infine è prevista la presenza anche di Salvatore Meola in collaborazione con Salvatore Murolo allieteranno la mattinata di domenica 13 febbraio con i classici della canzone d’amore napoletana e spettacolo teatrale da un balcone di via San Gregorio Armeno.

L'Associazione culturale no profit “Poesie Metropolitane” ha deciso di celebrare a San Gregorio Armeno la IV edizione di “Poesie Metropolitane in Love”. Dalle 10:30 alle 13:00 l’associazione donerà a tutti i passanti dei segnalibri con le poesie di tutti i partecipanti al concorso e organizzerà un reading di poesia sul tema dell’amore, aperto a tutti. Inoltre, dalle 20:00 l’artista FlaviaFlab dipingerà una sua personale opera d’arte, ispirata alla poesia vincitrice del concorso, sulla saracinesca della Bottega Maddaloni.

Ancora una volta S. Gregorio Armeno abbraccia Donna Luisella e la sua associazione. "Quando il Presidente Casillo mi ha chiesto di condividere questa iniziativa non ci ho pensato un attimo. Credo che di questi tempi dove i rapporti e i contatti umani per tanti motivi sono ridotti ai minimi termini, un gesto d'amore come donare un fiore, può ricordarci quanto sia bello e importante prendersi cura degli altri. Così doneremo circa 100 piantine agli amici dell'associazione di S. Gregorio Armeno proprio per ridare un po' di gentilezza e colore alle nostre vite". Aggiunge poi lo store Manager del Donna Luisella dr Ovidio Attanasio "Questa è la prova che quando le eccellenze della città fanno rete, sanno fare impresa. Vi aspettiamo tutti al borgo marinari il 14 febbraio per cenare in riva al mare sotto Castel dell'Ovo che in questa occasione abbiamo ribattezzato scherzosamente Castel del LOVE". Il Presidente Casillo sulla stessa scia annuncia: " stiamo collaborando con Donna Luisella ed altri imprenditori coraggiosi per altre e nuove iniziative che accompagneranno S. Gregorio durante tutto l'anno".