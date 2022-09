San Gennà Pienzace Tu: concerto alla Casa del Mandolino Napoletano

Tornano i grandi eventi a La Casa del Mandolino Napoletano, domenica 18 settembre alle ore 18,30, il concerto "San Gennà Pienzace Tu", inaugurerà la nuova stagione artistica, musicale e teatrale.

Sul palcoscenico de La Casa del Mandolino Napoletano una splendida serata di Musica, Arte e Cultura, in compagnia di numerosi artisti, musicisti, che vi condurranno in un affascinante viaggio tra le più belle Canzoni Classiche Napoletane, presenteranno i progetti artistici, spettacoli, concerti, che avranno luogo durante la nuova stagione 2022/23, a partire da ottobre. Prenderanno parte alla serata Gloria Greco, raffinata e coinvolgente interprete, una delle migliori voci della canzone classica napoletana, il prezioso M° Franco Farina, M° Mauro Squillante, DivaPlectrum, Franco Cipriani, Ethos Duo, Angelo De Stefano, Roberto Del Gaudio, Anita Pavone e tantissimi altri esponenti del panorama musicale, teatrale e culturale partenopeo, che presenteranno i lavori e gli spettacoli che andranno in scena a partire da ottobre.

Uno spazio accogliente, un 'atmosfera suggestiva, tanti graditissimi ospiti, per una serata/evento da non perdere.

È obbligatoria la prenotazione.

Email: casadelmandolinonapoli@gmail.com

Telefono: 3403334674 - 3403782113

Contributo per la serata € 12