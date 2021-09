Festeggiamenti in onore di San Gennaro: celebrazioni ed eventi a Trecase

Per le celebrazioni in onore di San Gennaro, predisposti da don Salvatore Scaglione, parroco del Santuario di “Santa Maria delle Grazie e San Gennaro” in Trecase, in collaborazione con il Comitato per i festeggiamenti del Santo Patrono, presieduto da Angelo Cirillo, la comunità parrocchiale e la cittadinanza tutta di Trecase vivono momenti intensi di preghiera nella solennità dell’esaltazione della Santa Croce a sette anni dall’elevazione della chiesa a “Santuario” diocesano di San Gennaro.

Purtroppo anche quest’anno i festeggiamenti predisposti da don Salvatore Scaglione dal 12 al 19 settembre 2021 per la Festa del Santo Patrono, sono limitati e si svolgono in osservanza delle norme vigenti emanate per la prevenzione e la diffusione del contagio covid-19.

Domenica 12 settembre alle ore 11,00 Celebrazione Eucaristica officiata da don Salvatore Scaglione, parroco del Santuario di “Santa Maria delle Grazie e San Gennaro” in Trecase e svelamento dell’immagine del Santo.

Lunedì 13 settembre ore 18,30 Celebrazione Eucaristica.

Martedì 14 settembre la Celebrazione Eucaristica delle ore 18,30 è presieduta da don Salvatore Accardo, decano e parroco alle chiese del Preziosissimo Sangue e di S. Maria La Bruna in Torre del Greco.

Mercoledì 15 settembre ore 18,30 la Celebrazione Eucaristica è presieduta da mons. Nicola Longobardo, rettore della Basilica “Incoronata Madre del Buon Consiglio” Capodimonte – Napoli e prelato della Cappella del Tesoro di San Gennaro. A seguire si tiene il convegno: “San Gennaro, tra scienza e fede”.

Giovedì 16 settembre ore 18,30 la S. Messa è presieduta da don Ciro Sorrentino, parroco e rettore del Santuario “Maria SS. del Buon Consiglio” Leopardi in Torre del Greco. A seguire intervento della “Corale Vesuviana”.

Venerdì 17 settembre ore 18,30 la Celebrazione Eucaristica è presieduta da mons. Ciro Esposito, vice decano e parroco del Sacro Cuore di Gesù e di S. Teresa di Gesù in Torre Annunziata.

Sabato 18 settembre la S. Messa delle ore 18,30 è presieduta da don Giosuè Lombardo, parroco e rettore della Basilica di S. Croce in Torre del Greco. Alle ore 20,30 presso l’oratorio “Sac. Giuseppe Tortora” in Via Regina Margherita n. 68, fino ad esaurimento posti a sedere e nel rispetto delle norme anti-covid, si tiene lo spettacolo musicale del gruppo “Sal e la show band l’immagine”.

Domenica 19 settembre, Solennità di San Gennaro, Patrono di Trecase. Alle ore 9,00 in Piazza San Gennaro diana di fuochi d’artificio. Gli orari delle SS. Messe sono i seguenti: ore 7,30 la S. Messa è presieduta da don Angelo Annunziata, cappellano ospedaliero; alle ore 9,30 la S. Messa è presieduta da don Polydore Ngolo, collaboratore parrocchiale della chiesa di Sant’Antonio di Padova in Trecase; don Federico Battaglia, parroco della chiesa di Sant’Antonio di Padova in Trecase e Direttore Diocesano dell’Ufficio Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Napoli presiede la Celebrazione Eucaristica delle ore 11,00. Alle ore 17.30 la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da don Salvatore Scaglione, parroco e rettore del Santuario, si tiene, tempo permettendo e fino ad esaurimento posti a sedere, presso il campetto dell’oratorio “Sac. Giuseppe Tortora”, con ingresso dal piazzale antistante la sede comunale. A seguire spettacolo di evoluzione pirotecnica della ditta Romano & figli.