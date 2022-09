San Genna', pienzace tu! Speciale itinerario in bici con i Cicloverdi Fiab Napoli

San Genna', Pienzace tu! Con quest'espressione il popolo napoletano chiede aiuto al santo prorettore di Napoli in situazioni di disagio e pericolo. La tradizione di ricorrere a San Gennaro, in occasione di catastrofi, si fa risalire alle eruzioni del 472 e del 512 (cioè molto tempo prima che avvenisse la prima liquefazione del sangue di San Gennaro, nel 1389). Ancora oggi spesso non riusciamo a pensarci artefici del futuro di Napoli ma preferiamo ricorrere aui santi per combattere il degrado o i mali di Napoli.

Fiab Napoli Cicloverdi quest'anno popone un itinerario in bicicletta attraverso le testimonianza più rilevanti della figura del santo a Pozzuoli.

Appuntamento alla mostra d'oltremare alle ore 09.30

Il percorso si snoderà dalla Mostra d'Oltremare fino al Duomo di Pozzuoli e da qui con un passaggio per l'Anfiteatro Flavio al Santuario di San Gennaro alla Solfatara.

Al Duomo potremo accedere alla visita guidata organizzata da Puteoli Sacra: Il tour guidato comprende ingresso in Cattedrale, nella quale si può vedere anche il Tempio di Augusto, la quadreria seicentesca, la Sala Capitolare, e poi ingresso al Museo Diocesano, dove oltre alle diverse esposizioni, è possibile ammirare una delle tre tele di Artemisia Gentileschi altezza-uomo, tela che è in dialogo con un allestimento fotografico di Yvonne De Rosa dal titolo “Inquisita”.

Il costo del biglietto è di € 8,00 con diverse riduzioni per:

- residenti a Pozzuoli € 1,00

-over 65 € 6,00

-prof. e studenti di architettura beni culturali e archeologia € 6,00

-nucleo familiare con almeno 4 persone maggiori di 12 a…

tutte queste riduzioni sono applicabili previa esibizione di un documento di riconoscimento.

Guida Teresa Dandolo: per info 3387523019

Percorso di media difficoltà con qualche salita impegnativa adatto a tutti i tipi di bici. Ritorno libero.

Portare un lucchetto per legare la bici