Allo JUS Museum la mostra “Intro-Soft” di Samuele Ventanni

Martedì 20 giugno 2023, in occasione dei “M’Arteritivi” dello JUS Museum, presso lo Spazio Foyer (Palazzo Calabritto, Via Calabritto, 20, piano nobile, scala B) si inaugura la mostra “Intro-Soft” di Samuele Ventanni.



La mostra, organizzata in collaborazione con Gaetano Bruno, vede in esposizione una decina di opere che documentano la recente ricerca del giovane artista di Umbertide. Opere tridimensionali a metà tra pittura e bassorilievo, di vaporosa consistenza e capaci di dialogare con lo spazio che le ospita attraverso un intelligente gioco di forme e di incastri.



La mostra rimarrà aperta sino al 10 luglio (dal martedì al venerdì ore 10-13/15-19).



Contestualmente, negli spazi dello JUS Museum, si potrà visitare la “Agostino Ferrari e il Gruppo del Cenobio”.



SAMUELE VENTANNI



Samuele Ventanni nasce ad Umbertide (PG) nel 1986. Già durante la frequentazione dell’Istituto d’Arte di Gubbio, matura le prime significative esperienze artistiche. Espone in Italia e all’estero. Nel 2007 ha esposto nella collettiva “Contemporanea, Arte italiana tra forma e colore”, allestita nel Palazzo Palffy di Bratislava. Nel 2008 ha partecipato a “Contatti: Kontakty” nelle sedi di Bratislava (Dom Umenia) e Perugia (Rocca di Umbertide, Centro per l’Arte Contemporanea); al “Colorfest” nella Biblioteca Nazionale di Minsk. Nel 2009 le sue opere sono state presentate alla Galleria del Palazzo della Repubblica di Minsk nella rassegna “Pittura oggettuale”; successivamente saranno presentate presso la galleria Znad Wilii di Vilnius nell’ambito della rassegna “The Modulor and The Monumentality”, ripetuta nel 2010 presso la Central Bank della stessa città. Nel 2010 una sua opera entra nella collezione di Terry Gilliam. Intanto le sue opere sono esposte nelle principali fiere d’arte contemporanea, presentate da diverse gallerie d’arte. Seguono numerose mostre personali (2011, Galleria CM Artestudio, Mantova; 2013, 2014, Rocca di Umbertide, Centro per l’Arte Contemporanea, Umbertide; 2014, Galleria Merula, Feltre; 2015, Galleria Plus Art Plus, Roma; 2016, Galleria Verdesi, Milano; etc.) e collettive (2015, Galleria Espace 900, Lussemburgo; 2016, Università, La Valletta, Malta; etc.) Nel 2018 espone presso Casa d’Aste Hampel di Monaco di Baviera; intanto inizia la collaborazione con la galleria “Glance Art Studio” di Forlì. Nel 2021 espone alla Galleria Depardieu di Nizza nella collettiva “Le strutture visive di oggi”, insieme ad artisti come Alberto Biasi, Sandi Renko, Claudio Rotta Loria. Nel 2022 espone alla Firetti Contemporary di Dubai con un progetto dedicato alla Vespa Piaggio: “Ventanni for Vespa”.