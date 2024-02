"Salveremo il mondo prima dell'alba" in scena al Teatro Bellini

Martedì • Mercoledì • Giovedì I e II settore 20€, III settore 15€ - Venerdì • Sabato • Domenica I e II settore 25€, III settore 18€ - Under 29 15€ valido per tutte le repliche (miglior posto disponibile al momento dell’acquisto) - *Ridotto venerdì e sabato I e II settore 23€

Al Teatro Bellini, dal 9 al 18 febbraio arriva "Salveremo il mondo prima dell'alba", uno spettacolo di CARROZZERIA ORFEO, Drammaturgia di Gabriele Di Luca e regia di Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi.

In scena Sebastiano Bronzato, Alice Giroldini, Sergio Romano, Roberto Serpi, Massimiliano Setti, Ivan Zerbinati.

In un mondo sempre più individualista, dominato da un tempo schizofrenico e performativo, il prezzo da pagare anche per i vincenti sono l’angoscia e il terrore del fallimento che, oggi più che mai, portano le persone a soffrire di panico sociale, insonnia e insoddisfazione cronica. Salveremo il mondo prima dell’alba è il racconto della vita di alcuni ospiti in una clinica di riabilitazione di lusso situata su un satellite nello spazio, nuova meta turistica dei super ricchi, specializzata nella cura delle dipendenze contemporanee (sessuali, affettive, da lavoro, da psicofarmaci). Sono tutti vittime di queste e del proprio egoismo, prodotti di un mondo dove parole come comunità e gentilezza sono quasi del tutto bandite se non per essere strumentalizzate a fini propagandistici e commerciali. Ciò che ne rimane è un’umanità confusa e impaurita, sopraffatta dall’ossessione di questo continuo doversi vendere, con il terrore che nessuno ti voglia mai comprare.

Foto crediti: Manuela Giusto