Il prossimo mercoledì 30 Settembre, si terrà, dalle ore 11 alle 13:30, il webinar 'La salute mentale. Focus sulla presa in carico e misurazione degli esiti assistenziali', organizzato da Motore Sanità. La tematica verrà affrontata con l’up to date della situazione regionale, con l’analisi dei punti di forza e criticità e le azioni in corso a livello nazionale e regionale, con l’accento sui pazienti non presi in carico e sui ritardi diagnostici per altre patologie nei pazienti psichiatrici e con l’analisi economica di quanti impatta la schizofrenia e quanto le regioni spendono per la psichiatria nel proprio ambito territoriale.



PARTECIPANO:

- Giulio Corrivetti, Direttore DSM di Salerno e Segretario Regionale SIP Campania

- Silvestro La Pia, Dipartimento Salute Mentale, ASL Na3 Sud, UOSM Pollena-Cercola

- Pasquale Saviano, ASL NA3 Sud Membro Comitato Esperti della Regione Campania per la salute mentale

- Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica Regione Campania

- Corrado De Rosa, Psichiatra forense

- Mariella Mucci, Associazione Itaca

MODERANO:

- Andrea Fiorillo, Professore Dipartimento di Psichiatria Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità



Per partecipare al webinar del 30 Settembre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/33eff0l