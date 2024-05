Salumeria Upnea: mostra fotografica, Caperitivo e djset per festeggiare il nono compleanno

Prezzo non disponibile

Arriva al nono anno dall'apertura Salumeria Upnea, il noto bistrot sito nel cuore pulsante del centro storico di Napoli: domenica 19 maggio, infatti, dalle ore 19 in poi si festeggerà all'insegna dell'arte e del gusto.

Per l'occasione, dunque, nella sala interna di Salumeria Upnea verrà inaugurata la mostra fotografica a cura di Francesco Verde e Raffaele Damino, intitolata “Il casale dall’alba al tramonto”: protagonista degli scatti sarà l'incantevole Teverolaccio, un'oasi felice a due passi da Napoli; casale situato nella terra dove sono nate le maschere atellane, dove Virgilio lesse a Ottaviano, di ritorno da Azio, le Georgiche o, ancora, dove si narra che Goethe venisse per trovare un po' di ristoro.

Non mancherà, inoltre, il consueto Caperitivo, un buffet gratuito (bevande escluse) con tutte le specialità di Salumeria preparate al momento e pensate per accontentare palati di ogni genere (onnivoro, vegano, etc.). A fare da cornice musicale all'evento, il dj-set di Irene Ferrara.