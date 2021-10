Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale Condivisa: la prensentazione al MANN

Conto alla rovescia per la 9a edizione del Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale Condivisa, l’unico evento in Italia che dal 2012 promuove la responsabilità sociale di tutte le organizzazioni come leva necessaria allo sviluppo sostenibile di imprese e territori nell’area mediterranea.

Tre giorni - dal 27 al 29 ottobre - di convegni, tavole rotonde e incontri b2b, in presenza ed in diretta streaming dalla splendida location del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, luogo simbolo della collaborazione tra istituzioni, imprese e territorio per la crescita culturale, imprenditoriale e turistica del nostro territorio.

Un grande tavolo di lavoro per agevolare il confronto tra profit e no profit, pubblico e privato, valorizzare e mettere a fattor comune iniziative e progetti, esperienze e risorse, dove saranno presentati i risultati delle azioni lanciate nella precedente edizione e le nuove call to action per affrontare le sfide legate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 e dalle 6 Missioni del Piano Nazionale Resilienza e Ripartenza.

L'edizione 2021 del Salone sarà presentata il 22 ottobre, con una conferenza stampa, al Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Alla conferenza stampa parteciperanno:

- Paolo Giulierini, Direttore Museo Archeologico Nazionale di Napoli

- Mario Morcone, Assessore alla Sicurezza e Legalità Regione Campania

- Daniele Leone, Direttore INAIL Direzione regionale Campania

- Raffaella Papa, Presidente "Spazio alla Responsabilità" promotore dell'evento

