Sala turistica multimediale presso la Ruota degli Esposti SS. Annunziata di Napoli

Il Lions Clubs International Distretto 108Ya (Campania, C Basilicata, Calabria) hanno stipulato con il Comune di Napoli, ente proprietario del bene, un nuovo accordo quadro con la dir. Centrale pianificazione e gestione del territorio sito UNESCO, a seguito di delibera di G.Comunale n.250 del 17/06/2021 e parere favorevole della

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio n. 6330 del 17/05/2021, per la realizzazione dello spazio multimediale per turisti nella sala contigua alla Ruota degli Esposti.



Venerdì 16 luglio alle 10:00, sarà inaugurato il Corner Turistico allestito presso gli spazi della Ruota degli Esposti alla SS. Annunziata di Napoli Via Annunziata 34 , intervento realizzato in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

L’apertura al pubblico dello spazio si terrà alla presenza del vice-Sindaco di Napoli Prof. Carmine Piscopo, dell’assessore alla Cultura, all’istruzione ed alle politiche sociali Prof. Annamaria Palmieri,, del Governatore Lions a.s. 2020/21 prof. Antonio Marte, con i Lions Prof. Maria Albrizio, prof. Pierluigi Vuilleumier, dal tecnico Lions arch. Ersilia Russo che ha progettato e curato la riqualificazione delle sale di concerto con la Soprintendenza A.B.A.P..



L’opera, realizzata con il contributo della Fondazione Lions del Distretto 108 Ya , di numerosi Lions Club di cui capofila il Lions Club Napoli Host Pres. Prof. Grazia Salerno, sono consistete nella manutenzione ordinaria dell’ambiente contiguo alla Ruota degli Esposti, con la sistemazione degli impianti elettrico e idrico dei servizi; la fornitura e l’installazione di un totem multimediale freestanding con la proiezione di video turistici sulla zona e sul complesso dell’Annunziata; la fornitura di corpi illuminanti e di una panca da interni per i visitatori.



All’evento saranno presenti autorità civili, religiose, militari e Lions, nonché i rappresentanti delle associazioni di quartiere.



In esposizione per l'occasione, un'opera dell'associazione presepistica napoletana e proiettati video turistici videomaker Claudio Russo , Rolando Leone , Umberto Pepe, Gibb studio per Lions.

