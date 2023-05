Sal Da Vinci in scena al Diana con il musical “La fabbrica dei sogni”

Orario non disponibile

Quando Dal 10/05/2023 al 21/05/2023 Orario non disponibile

Dopo il grande successo di “Masaniello Revolution” Sal Da Vinci riporta in palcoscenico “La fabbrica dei sogni”, la sontuosa e romantica favola che si rifà ai musical americani in grande stile di cui, oltre che protagonista, è autore e regista (con Ciro Villano).

La tournée, iniziata i primi di marzo, dopo le tappe ad Assisi, Firenze, Bologna e Milano arriva anche a Napoli. Appuntamento al teatro Diana dal 10 al 21 maggio.

In un vecchio manicomio abbandonato, vivono un cantautore, la sua folle psichiatra e un gruppo di artisti, reietti e strampalati. L’artista però sogna un giorno di poter cantare in un teatro vero. Un agente di polizia municipale, incaricato di sgomberare l’edificio, si fa coinvolgere dal cantautore sognatore e dalla psichiatra pazza nel folle progetto di trasformare quella fatiscente casa di cura in un vero teatro.

“La Fabbrica dei Sogni” – spiega Sal Da Vinci - e? un ‘non luogo’ che realmente esiste. E? un posto magico dove si nascondono le persone che hanno paura del mondo; l’ultima roccaforte dei matti che vivono di sogni”.

Quello proposto è uno spettacolo curato nei minimi dettagli, dalle luci agli abiti, ai brani e dalle voci di grandi interpreti. Al fianco di Sal la brava Fatima Trotta, volto noto del piccolo e grande schermo. La direzione musicale e gli arrangiamenti sono a cura del maestro Adriano Pennino, le coreografie sono curate da Marcello e Mommo Sacchetta.

Sal Da Vinci, inoltre, nello spettacolo, presenta al pubblico anche le canzoni del suo ultimo disco “Siamo gocce di mare”, a cui ha collaborato Renato Zero.

INFO:

TEATRO DIANA

Via Luca Giordano, 64, 80127 Napoli

tel. 081.5567527 – https://teatrodiana.it

da merc a ven ore 21, sab ore 17.30 e ore 21, dom ore 18

prezzo biglietto da 33€ a 23€ disponibili su vivaticket.it