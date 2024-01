Sal Da Vinci Stories all'Augusteo di Napoli

Orario non disponibile

Quando Dal 15/03/2024 al 24/03/2024 Orario non disponibile

Sal Da Vinci torna in scena al Teatro Augusteo di Napoli, dal 15 al 24 marzo 2024, con Sal Da Vinci Stories, spettacolo con la regia di Luca Miniero.

"Tutto si svolge su un palco, elegante, dal sapore neutro ed essenziale, Sal al computer preparerà vere e proprie storie per i social, queste saranno il filo conduttore dello spettacolo.

Nel comporre le storie - si legge nelle note sullo spettacolo del Teatro Augusteo - avrà l’occasione di parlare della sua vita: da un lato la storia pubblica, che Sal metterà realmete on line una volta composta, dall’altro la storia privata e intima, raccontata con ironia al pubblico in sala. Poi inizierà a suonare e a cantare dal vivo, e la storia sarà davvero pronta per essere ‘inviata’.

Lo spettacolo mostrerà un Sal inedito, intimo, in un viaggio profondo tra Napoli, la musica e i colori di un artista che con la sua voce e la sua vita sfugge a tutte le etichette".

Biglietti disponibili al botteghino dell’Augusteo e online al sito www.bigliettoveloce.it

Prezzi e settori:

Platea: Euro 35.00

Galleria: Euro 25.00