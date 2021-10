Meet and greet con Sal da Vinci al Mondadori bookstore del Vomero

Sabato 23 ottobre alle 11, il Mondadori bookstore di via Luca Giordano 73/A ospiterà Sal Da Vinci, celeb tra le più acclamate e amate dello scenario partenopeo per uno speciale meet and greet.

L’artista, tornato sulla scena musicale a distanza di cinque anni dal suo ultimo lavoro discografico con il nuovo album di inediti “Siamo gocce di mare”, incontrerà i fan per autografi e foto.

L’accesso sarà riservato a coloro che saranno in possesso del pass, rilasciato all’atto di acquisto della copia del disco presso il Mondadori bookstore sede dell’evento.

Per approfindire:

“Siamo gocce di mare” (12.99 euro)

L’album, disponibile da venerdì 17 settembre nei digital store e da venerdì 24 settembre nei negozi di dischi, rappresenta forse il disco più intimo di Sal, un viaggio nella profondità di storie e sentimenti vissuti: 15 brani, che disegnano simbolicamente l’equilibrio di un matrimonio perfetto tra chi canta e chi ascolta. Ogni canzone è, infatti, la descrizione di quello che si può nascondere in un angolo del cuore: il luogo in cui tutto ha un senso e in cui poter fabbricare sogni, quelli belli e veri; dove sono raccolte le debolezze, le paure e le gioie, gli entusiasmi e le speranze. «“Siamo gocce di mare” è così un vero connubio tra emozioni, di canzoni con il cuore nel passato e la testa nel presente», racconta Sal. A curarne la direzione artistica con Sal e gli arrangiamenti dei brani ancora una volta il Maestro Adriano Pennino. Renato Zero, che ha omaggiato la canzone di Sal regalando il titolo suggestivo dell’album, dedica queste parole al suo amico e collega: «Le tue sane radici, mi conforta sapere, che sono ancora presenti ed intatte. E Napoli, grazie anche a te, mi giunge ancora, così fragrante ed irresistibile!».

La tracklist: Innamoratissimo di te; Niente di particolare; A due passi dal cuore; T’amo; Comme fanno ‘e ‘nnammurate; Buciarda cu ll’uocchie blu; Simm’ io e te; Arriverà l’amore; Viento; L’altra verità; Il cielo blu di Napoli; So pazz’ e te (feat. Vale Lambo); Io ti avrò; L’amore a cui non credi; Nun cerco niente cchiù.

Sal Da Vinci Una vita tra musica e recitazione: da enfant prodige debutta a soli 7 anni, ricoprendo ruoli sempre più importanti al fianco di personaggi di spicco del cinema e del teatro italiani per poi riempire, durante la sua carriera, i più grandi teatri. Si ricorda il suo ruolo da protagonista in “C’era una volta… Scugnizzi” di Claudio Mattone ed Enrico Vaime, con la regia e le coreografie di Gino Landi, musical da record d’incassi. Il suo ultimo spettacolo teatrale, “La Fabbrica dei sogni”, lo consacra ancora una volta come un vero e proprio showfenomeno, registrando 51 date tutte sold-out.

