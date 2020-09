Sal Da Vinci all'Arena Flegrea con il musical “A due passi da te”

Il prossimo venerdì 18 settembre arriva finalmente all’Arena Flegrea il tour estivo di Sal Da Vinci con il musical “A due passi da te”. C’è grande attesa a Napoli per il concerto, che si preannuncia essere già un grande evento.

Lo spettacolo, che come ogni volta riscuote grandissimo clamore e affetto in ogni tappa, è un live show, scritto a quattro mani con Ciro Villano, in cui realtà e fantasia si mescolano dando vita ad un cocktail di emozione e leggenda.

Con la partecipazione straordinaria di Fatima Trotta, Sal Da Vinci mette in scena una storia che affronta i temi universali del male e del bene, in maniera allegra e delicata. Sul palco anche il figlio Francesco.

In un momento in cui ci sembra di avere superato la fine del Mondo, ritorna sulla Terra un Diavolo, ma non con le fattezze con cui lo immaginiamo tutti, con tanto di corna e di coda, ma con quelle di una bella donna, che in maniera divertente e buffa cercherà di ammaliare e di tentare il protagonista, Sal, ma al tempo stesso di convincere lui e il suo pubblico che l’amore, tanto cantato e decantato, non esiste. Nel corso dell’opera, però, Sal proverà a persuadere il demone del contrario e del fatto che questo sentimento si nasconde anche negli esseri più infernali e con un po’ di lavoro può e deve emergere facendo di quelle vite e del mondo in cui vivono un posto migliore.

Reduce dalla fortunata avventura a Made In Sud e dal successo dei singoli “Viento” e “So pazz’e te”, che vanta la collaborazione di Vale Lambo, l’amatissimo artista della canzone d’autore napoletana, tornerà in studio per chiudere il suo nuovo progetto discografico.

Su questo grande show Sal Da Vinci fa una riflessione: «Sembra che all'improvviso il termine "positivo" ci spaventi, che sia diventato il freno di ogni entusiasmo. Certamente, usato nel contesto attuale diventa agghiacciante, ma noi abbiamo preferito lasciargli il suo valore classico, non legato ad una patologia, ma ad un pensiero. Perché il pensiero positivo può essere l'unica leva possibile che ci rimetta in gioco. A Due Passi Da Te è una sfida nella sfida: è l'allestimento spettacolare completamente nuovo di un'opera totalmente nuova, che tra comicità, riflessioni e tanta, ma proprio tanta musica, ripercorre la mia e la nostra storia; ma è anche una sfida per chi come me crede nei sogni e si rimbocca le maniche pur di realizzare, anche se i calcoli e i numeri spesso ci dicono che non conviene. Lo show invece deve continuare e questo spettacolo - il quarto scritto con Ciro Villano dopo Italiano di Napoli, Sinfonie in Sal Maggiore e La Fabbrica dei Sogni -rappresenta il segnale giusto al momento giusto. La voglia di rinascita e di stare insieme è troppa da poterla contenere sul web. Siamo "animali sociali " e abbiamo ancora bisogno di guardarci negli occhi e urlare a squarciagola una canzone tutti insieme (magari senza abbracciarci per ora!). Con me in scena Fatima Trotta, che salirà su dagli Inferi per farmi smettere di amare, mio figlio Francesco (un angelo solo per questa occasione), e direttamente dall'inferno il piccolo Diavolo Davide Marotta. Noi ce l'abbiamo messa tutta, ma questi sogni si realizzano in due... noi ci siamo e voi?»

Scritto da Sal Da Vinci e Ciro Villano

Con Fatima Trotta

Guest: Francesco Da Vinci

Vocalist: Federica Celio

In Video: Davide Marotta

Musicisti:

Piano e Tastiere: Maurizio Bosnia

Basso: Gaetano Diodato

Batteria: Gianluca Mirra

Chitarra Classica ed Elettrica: Sasà dell’aversano

Chitarra Elettrica: Maurizio Fiordilisio

Percussioni: Antonio Mambelli

Tromba: Peppe Fiscale

Trombone: Alessandro Tedesco

Sax/Flauto: Gigi Patierno

Coreografie di Salvatore Dello Iacolo

Corpo di Ballo:

Ciro Amelio

Imma Caizzo

Andriy Lazorko

Giusy Costa

Marta Giampaolino

Costumi:

Michele Esposito

Disegno Luci:

Francesco Adinolfi

Grafiche Video:

Mariano Soria