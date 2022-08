Prezzo non disponibile

In arrivo una magica serata enogastronomica il prossimo 27 agosto a Qualiano, dove - in piazzetta De Gasperi - è in programma la Sagra della Percoca nel Vino.

Oltre alle gustose percoche nel vino, durante la serata si potranno gustare anche primi piatti della tradizione. Inoltre si potrà ballare in allegria sulle note della musica folk e popolare di Voci del Sud, gruppo fondato nel 2014 da Pietro e Alessio Meloro, che in questa occasione sarà accompagnato da Selena Sacco, artista eclettica e dinamica, concertista, danzatrice ed insegnante di Danze Tradizionali del Sud Italia.