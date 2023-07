Torna Fiordilattefiordifesta, la Sagra del Fiordilatte e dei prodotti tipici Agerolesi

Dal 5 al 7 agosto, ad Agerola torna l'atteso appuntamento con Fiordilattefiordifesta, la Sagra del fiordilatte e dei prodotti tipici Agerolesi.

Grande protagonista è ovviamente il fiordilatte, proposto in tante ricette accuratamente selezionate. In programma però ci sono anche tanti eventi e ospiti speciali, tra i quali Sal Da Vinci che sarà in concerto gratuito in piazzale San Pietro il 7 agosto.

Il programma completo e il menù di "Fiordilattefiordifesta"

5 agosto 2023

ore 19 - Apertura Stand, diamo ufficialmente il via alla sagra del fior di latte;

Gruppo folkloristico "Città di Agerola" esibizione nel piazzale San Pietro;

6 agosto 2023

Ore 9 - Esibizione itinerante per le principali piazze di Agerola del Premiato concerto bandistico Città Di Minori;

Ore 20 - Apertura stand 2ª serata Sagra del fior di latte;

Ore 21,30 - Esibizione del Premiato concerto bandistico Città Di Minori;

7 Agosto 2023

Ore 19 - Apertura stand 3ª serata Sagra del fior di latte;

Ore 22,15 - Sal Da Vinci in concerto

Spettacolo gratuito piazzale San Pietro