Torna la Sagra della Porchetta a Sant'Antonio Abate

"Sant’Antonio Abate è in festa per celebrare la 43esima sagra della porchetta, dal 16 al 21 gennaio al Largo Sandro Pertini! Torneranno - scrive la sindaca Ilaria Abagnale sui social - ad essere vissute sul territorio la storia, la cultura, le tradizioni, la sana appartenenza al territorio: i "nostri beni immateriali" valorizzati dall’evento più sentito dalla comunità ed oltre.

"Questa edizione - continua la prima cittadina - riporterà la settimana di festeggiamenti civili in onore del nostro Santo Patrono alla dimensione più vera e antica dei nostri racconti: il grande tendone fieristico di vendita commerciale scompare, per far spazio ad allestimenti volti a concepire l'atmosfera delle antiche fiere rurali e raccontarsi tra mostre fotografiche e rievocazioni di arti e mestieri.

La rievocazione storica e il percorso del fuoco ci accompagneranno, in forma di spettacolo, verso l’accensione de “‘O Fucarazzo ‘e Sant’Antuono” del 16 Gennaio.

Il nostro Parco Naturale ospiterà, invece, la celebre Fiera degli Animali nella giornata del 17 gennaio, da raggiungere passeggiando sotto luci che raccontano i proverbi legati al nostro Santo Patrono. Protagonisti, saranno i bambini, che si divertiranno in simpatici laboratori di “show cooking” dove apprendere le più antiche ricette legate alla tradizione.

Il centro dell’intero evento restano comunque loro: i nostri porchettari, il cuore che pulsa negli anni di un progetto di appartenenza comunitario. Saranno loro a dare il gusto, con la propria proposta enogastronomica, alla settimana di festa dalle serate di musica e spettacoli gratuiti, comicità e divertimento!

Tutti gli spazi del nostro centro cittadino saranno pullulanti di attività, artisti itineranti e folcloristiche compagnie popolari che ci accompagneranno nell’esperienza. Nel corso dei prossimi giorni, vi illustreremo nel dettaglio ognuna di queste giornate.

Nel frattempo, dal 16 al 21 gennaio, non prendete impegni: c’è da celebrare la nostra identità culturale!"

In locandina il calendario degli eventi: