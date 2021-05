Sulla Sacra Collina: visita guidata a S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone

Il Comitato Cultura della parrocchia di San Marco di Palazzo, col patrocinio del comune di Napoli in occasione del MAGGIO DEI MONUMENTI, organizza una visita guidata all’interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone.

La Basilica, da 400 anni importante chiesa di culto mariano, si erge sul Monte Echia, su cui sorse Palepoli, il nucleo originario della città consacrata alla sirena Partenope. È per questo che il nostro tour si propone di raccontare, oltre al patrimonio storico, architettonico e artistico della struttura, anche il rapporto tra l’Uomo e il Divino, percorrendo il filo rosso che tutt’oggi lega le vicende storico-urbanistiche di Pizzofalcone all’antico Monte.

Il filo rosso è il ritrovare in una parrocchia, in un imponente monumento e nella vita di un’antica Arciconfraternita, quel senso di comunità che la cultura di Napoli, città così varia e multiforme, da sempre alimenta anche nei luoghi della spiritualità.



Il Tour Include

- Visita all'Arciconfraternita dei Bianchi della Natività di Nostra Signora

- Visita alla Basilica di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone

- Visita all'ipogeo della famiglia Serra di Gerace



Appuntamento:

Domenica 9 maggio

ore 17.00 in Piazza Santa Maria degli Angeli, 4

Durata:

1 Ora e mezza circa

Costo:

5 €

Gratis per minori di 10 anni



Prenotazione OBBLIGATORIA:

culturasmangeli@gmail.com

+39 334 743 5108



SI RICORDA CHE:

- è obbligatorio l'uso della mascherina;

- sarà necessario mantenere il distanziamento tra ogni partecipante.

