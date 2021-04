Sulla Sacra Collina: visita guidata a S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone

Il Comitato Cultura della parrocchia di San Marco di Palazzo organizza una visita guidata all’interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone.

La Basilica, da 400 anni importante chiesa di culto mariano, si erge sul Monte Echia, su cui sorse Palepoli, il nucleo originario della città consacrata alla sirena Partenope. È per questo che il nostro tour si propone di raccontare, oltre al patrimonio storico, architettonico e artistico della struttura, anche il rapporto tra l’Uomo e il Divino, percorrendo il filo rosso che tutt’oggi lega le vicende storico-urbanistiche di Pizzofalcone all’antico Monte.

Il filo rosso è il ritrovare in una parrocchia, in un imponente monumento e nella vita di un’antica Arciconfraternita, quel senso di comunità che la cultura di Napoli, città così varia e multiforme, da sempre alimenta anche nei luoghi della spiritualità.



Il Tour Include

- Visita all'Arciconfraternita dei Bianchi della Natività di Nostra Signora

- Visita alla Basilica di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone

- Visita all'ipogeo della famiglia Serra di Gerace



Appuntamento:

ore 17.00 in Piazza Santa Maria degli Angeli, 4

Durata:

1 Ora e mezza circa

Costo:

5 €

Gratis per minori di 10 anni



Prenotazione OBBLIGATORIA:

culturasmangeli@gmail.com

+39 334 743 5108



SI RICORDA CHE:

- è obbligatorio l'uso della mascherina;

- sarà necessario mantenere il distanziamento tra ogni partecipante.

