S'Arte, le donne di Napoli Est sfilano con gonne artigianali realizzate in materiali di recupero

A Napoli prende il via S’Arte, il progetto della sartoria di Remida Napoli, con la sfilata delle donne della Sartoria Sociale che indossano le gonne realizzate a mano utilizzando materiali di recupero. L’evento è in programma per giovedì 24 giugno 2021 alle 19 presso il Centro Remida Napoli in via Curzio Malaparte 90 a Ponticelli, nella zona orientale della città.

La capsule collection è stata realizzata attraverso il metodo del recupero creativo di tessuti e altri materiali di riuso. A impegnarsi sono state, per diversi mesi, le donne del laboratorio ‘Attaccar Bottone’ che, sostenuto dall’Otto per Mille della Chiesa Valdese, intende creare opportunità di formazione e di crescita in un contesto delicato come quello della periferia est della città. Le donne - protagoniste della sfilata negli spazi di Remida - sono state accompagnate da esperti in cucito e moda e dal gruppo di ricerca della professoressa Maria Antonietta Sbordone con Alessandra De Luca e Ilenia Amato del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

