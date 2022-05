Run4Hope 2022, corsa per la solidarietà: staffetta tra le bellezze campane

Dal 21 al 29 maggio torna la Run4Hope, il grande Giro podistico d'Italia, a esclusivo scopo benefico, denominato Run4Hope patrocinato anche dall’Esercito Italiano.

L'evento è articolato su staffette regionali che si svolgeranno in contemporanea in tutta Italia e che vede la Onlus Run4Hope Italia, quest’anno, al fianco di AIL - Associazione italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma.

In Campania, la staffetta Run4Hope ha Piazza del Plebiscito a Napoli come teatro privilegiato per partenza e arrivo. La partenza del 21 maggio avverrà nel contesto della Race for the cure, promossa dalla onlus Komen, grazie alla disponibilità dei promotori.

Le varie tappe collegano Napoli, Caserta, Nola, Terzigno, Avellino, Salerno, Nocera, Angri, Castellammare, Sorrento e Pompei per far risaltare le straordinarie bellezze campane.