Royal Tour: alla scoperta del Real Sito di Portici

Nuovo appuntamento con il Royal Tour di Partenope Experience, alla scoperta del Real Sito di Portici.

Addentrati nella storia di una delle più antiche ed importanti casate d'Europa: I Borbone.

La reggia di Portici fa parte del patrimonio culturale inestimabile Campano, memoria di un passato superbo e glorioso. Pensato come dimora estiva di Corte, divenne col tempo residenza reale e sede del Museo Ercolanense.

Il tour comincerà con una degustazione all'interno della Reggia. A raccontarci la storia del territorio vesuviano sarà il giornalista e sommelier Yuri Buono.

Un happening per rivivere luoghi cari a Re Carlo e alla Regina Amalia e per conoscere il patrimonio culturale di stupore e d'incanto che questa dinastia ci ha lasciato.



La degustazione prevede: Fresella con pomodorini del piennolo del Vesuvio - Formaggio di capra del Cilento - Papaccella napoletana grigliata all'olio - Biscotti e confettura di antiche varietà di albicocche del Vesuvio - Vino rosso Gragnano



Appuntamento: sabato mattina 3 dicembre ore 11:00 ingresso Reggia

Dove: Reggia di Portici – Via Università n° 100, Portici (NA)

Contributo evento: 22€ – bambini 0-4 anni gratis

Il Contributo comprende: Guida abilitata, biglietto d'ingresso museo, degustazione, parcheggio interno e gadget

informazioni: Posti limitati, Prenotazione obbligatoria

Contatti: WhatsApp 3663191005 | E-mail partenopexperience@gmail.com