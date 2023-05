Royal Tour Express

Partenope Experience propone un Tour sulla famiglia reale dei Borbone, una delle più antiche ed importanti casate d’Europa.

Addentrati nella storia reale, ascolta i racconti sui monarchi. Vedrai dove un tempo vivevano, lavoravano e passavano il tempo queste iconiche figure.

Le dimore borboniche sono un patrimonio culturale inestimabile!

Carlo di Borbone decise di erigere la reggia come centro ideale del nuovo regno di Napoli e affidò il progetto a Luigi Vanvitelli. Viene definita la Versailles Italiana per i suoi appartamenti solenni, l’immenso parco e gli armoniosi giardini. Dal 1997 è entrata a far parte del Patrimonio Mondiale Unesco.

Una visita insolita e originale, vivendo l’emozione di altri tempi a bordo di carrozze d’epoca trainate da una coppia di locomotive elettriche, ci dirigeremo verso il cuore del Regno di Napoli.



PROGRAMMA:

Ore 09:30 Appuntamento con i partecipanti, ritrovo interno Stazione di Napoli Centrale.

Ore 10:10 Partenza con il Treno Storico verso la Reggia di Caserta (arrivo alle ore 10:40).

Assaggio goloso sul treno.

Ore 11:00 Visita guidata agli Appartamenti Reali, al parco reale e al giardino inglese. A seguire pranzo a sacco presso area picnic e tempo libero per visitare autonomamente nel parco.

Ore 17:00 Partenza per rientro con Treno Storico a Napoli (arrivo alle ore 17:30)

*il pranzo a sacco sarà a carico dei partecipanti.

appuntamento 10 giugno 2023

Durata intera giornata

Lingua italiana



COME PRENOTARSI?

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ?disponibili solo 40 posti

partenopexperience@gmail.com

chiama o Whatsapp

+39 366 319 1005



CONTRIBUTO

Pagamento anticipato tramite bonifico bancario.

Contributo a persona:

(adulti) €40,00 – (bambini 4-12anni) €21,00 – (ragazzi 12-18 anni) €26,00 – (ragazzi 18-24 anni) €32,00



Il Contributo comprende:

treno storico A\R

goloso BREAK

VISITA GUIDATA ALLA REGGIA, PARCO E GIARDINI REALI con GUIDA ABILITATA

navetta parco A\R

AUDIOGUIDA

GADGET

POSTI LIMITATI



N.B. In fase di prenotazione si prega di specificare: cognome, numero di persone ed un recapito telefonico attivo.

Per qualsiasi informazione non esitare a contattarci!



È importante presentarsi puntuali e comunque con non più di 5 minuti di ritardo rispetto all’orario comunicato per poter svolgere tutte le operazioni.

Onde evitare assembramenti ogni persona avrà una radiolina sanificata per poter ascoltare la guida.