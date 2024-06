"Rovesci", il giallo ambientato al Vomero di Giuseppe Farese: la presentazione alla libreria IoCiSto

Venerdì 28 giugno alle ore 18.30, presso la libreria IoCiSto in via Cimarosa al Vomero, sarà presentato "Rovesci" (Absolutely Free), il libro di Giuseppe Farese. Dialogheranno con l'autore Titta Fiore, Maurizio de Giovanni e Ciro Sabatino.

Il giallo ambientato al Vomero

Il commissario Mino Gargiulo è un uomo dallo spirito conservatore, che guarda con diffidenza le potenziali derive che il progresso senza regole può comportare per la società contemporanea: si ostina a leggere i quotidiani in formato cartaceo, odia l'aria condizionata e all'intelligenza artificiale preferisce un maggior esercizio dell'intelligenza umana. Dirige il commissariato Rione Alto, al Vomero, quartiere borghese della città di Napoli, caratterizzato da parchi verdi isole pedonali. Ed è proprio nella quiete della collina vomerese che il commissario si imbatte nell'omicidio di un'anziana donna, la cui esistenza appare a prima vista scevra da ogni ambiguità. La passione per il tennis, i campi in terra rossa, la vita del circolo, costituiscono il filo conduttore di un'inchiesta che finisce per scoperchiare la disperazione e gli abissi in cui l'animo umano può sprofondare. Mino Gargiulo prova a cogliere particolari e sfumature caratteriali dei protagonisti che gli si presentano dinanzi nel corso dell'indagine, delineando così una vasta gamma di tipi umani.