Rose Villain: è sold out il concerto alla Casa della Musica di Napoli

È appena partito il Radio Sakura Summer Tour, che porterà Rose Villain quest’estate nei festival di tutta la penisola, ma l’artista sta già pensando all’imperdibile tour nei club in cui “RADIO SAKURA” avrà una vita live del tutto unica e speciale. E, a poco più di 4 mesi dal suo inizio, il tour celebra già un grande successo: dopo aver già annunciato il tutto esaurito per la prima data di Milano, sono sold out anche gli appuntamenti di FIRENZE, PADOVA e quello del 25 ottobre alla Casa della Musica di NAPOLI.

Quello di ROMA, invece, previsto per il 26 ottobre, si sposta a grande richiesta dall’Hacienda all’Atlantico Live: le nuove prevendite sono da ora acquistabili online e nei punti vendita abituali.

Quest’estate, inoltre, Rose Villain aprirà i concerti italiani del tour dei Coldplay il 12, 13, 15 e 16 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

IN FOTO: Rose Villain PH. Marcello Dino Junior