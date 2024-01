Rosario Sannino al Teatro Arca's con "Io e la mia signora"

Lo spettacolo spazierà dal cabaret al grande teatro del’900, dalla canzone napoletana a gag come la macchina da scrivere di Jerry Lewis. Rosario Sannino, ripercorre momenti di avanspettacolo classico senza tralasciare riflessioni attuali come la morte sul lavoro o il dramma degli immigrati.

Tra sketch visti in tv e monologhi teatrali, l’artista si riconsegna al palco, da solo, per scrollarsi di dosso il personaggio comico dell’anziana signora interpretata per anni dopo il successo televisivo (“La Signora Sannino”, nella famosa trasmissione comica TeleGaribaldi in onda sull'emittente napoletana Teleoggi-Canale

Due serate all’insegna della comicità alla riscoperta di autori famosi e meno: - Credo che la risata sia l'unico strumento attraverso il quale ogni uomo possa mettere da parte rancore, odio e cattiveria e meglio lavorare per costruire un mondo migliore –