The Rooftop Xperience al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo: quattro serate in terrazza con lounge bar, cena e musica

Appuntamento da non perdere con The Rooftop Xperience: quattro serate speciali (25 gennaio, 29 febbraio, 28 marzo e 25 aprile) sulla terrazza del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo con l’esperienza esclusiva di un drink in terrazza o di una cena con menu degustazione accompagnato da buona musica.

Il Roof Garden Angiò, l’ultimo giovedì del mese - da gennaio ad aprile - è aperto a tutti dalle ore 18 alle 24 con lounge bar e ristorante. Primo appuntamento giovedì 25 gennaio.

Ad arricchire l’offerta di drink e food il dj set di Gianluca De Devitiis e una vista mozzafiato dall’undicesimo piano del nostro hotel.

Per chi sceglierà di fermarsi a cena è previsto un menu curato dall’executive chef Pasquale De Simone con proposte che in ogni appuntamento faranno scoprire le tipicità della nostra regione.

Prima tappa Napoli e la sua identità gastronomica. A ogni piatto sarà abbinato un vino del territorio scelto dai sommelier AIS Campania presenti durante la serata.

Per info e prenotazioni:

081 7970001 | gmoffice@mediterraneonapoli.com

Menu 25 Gennaio

Aperitivo di benvenuto

Frittatina di pasta

Mozzarella in carrozza

Pizzetta con pomodori e mozzarella

Cena

Gattò di patate ripieno di provola e salame con cremoso al parmigiano

Lasagna tipica napoletana con polpettine, salsiccia, fior di latte

e ricotta dei monti Lattari in salsa al ragù

Braciola di vitello con pomodori campani ripiena di uvetta e pinoli,

costine di maiale e involtino di scarole

Babà al rum con crema pasticcera e amarene

Vini in abbinamento

Falanghina Spumante Astro Brut – Cantine Astroni

Piedirosso Campi Flegrei Colle Rotondella - Cantine Astroni

Falanghina Campi Flegrei Passio – La Sibilla

€55 a persona