Roderick Gilles & Grace - Washington Gospel Singers in concerto al Teatro Tasso di Sorrento il 26 dicembre.

Roderick Giles nato a Washington DC, comincia a studiare musica e canto sotto la guida di Dr. Joyce Garrett. Comincia a far parte dei cori Gospel già da quando era alle scuole medie. Fonda il suo gruppo gospel all’età di 22 anni ed incomincia a promuovere musica di alto livello per le funzioni religiose ed eventi speciali. Con il suo gruppo Grace composto da 6 cantanti molto talentuosi si esibisce in luoghi molto prestigiosi come La Casa Bianca, il Kennedy Center e molti altri.Nel settembre del 2013 Roderick ed il suo gruppo prende parte della cinquantaduesima registrazione della grande cantante Gospel Dorothy Norwood. Nel 2014 inizia la collaborare con TwinsMusic Enterprises e per la prima volta sbarca in Europa con il suo primo tour Europeo in Repubblica Ceca e Italia. Ritorna nel 2015, nel 2018, 2019 sempre con repertori acclamati dal pubblico affezionato del gospel. Recenti le collaborazioni con Bryan Wilson e con Darnell Daymond. In tutte le loro esibizioni si può ascoltare la passione e la devozione per il canto ed il gospel, infondono in tutti gli ascoltatori il messaggio di pace, amore gioia e speranza.



Line up:

Roderick Giles, Tenore / Leader

Crystal Brooks, Soprano

Tomika Arnoild Carter, Soprano

Sherice Payne, Alto

David Hammett, Tenore

Marcus Johnson, MD/Tastiere



I Washington Gospel Singers sono un ensemble di musica gospel, composto da cantanti gospel d'élite di Washington DC. Sono noti per il loro suono brillante, le armonie energiche e le sfumature ritmiche. I Washington Gospel Singers sono stati premiati da dignitari negli Stati Uniti e sono stati considerati uno dei

"Migliori ensemble gospel" nella regione di Washington DC. Il loro repertorio è composto da brani gospel come "Joshua combatté la battaglia di Gerico", "Oh when the Saints", "Let The Church Amen", "Oh happy Days", "We wish you a Merry Christmas", "Silent Night " e molti altri. Hanno condiviso lo stesso palco con artisti vincitori di Grammy Award come Richard Smallwood, Donald Lawrence, Marvin Sapp, Ce Ce Winnans e molti altri. I Washington Gospel Singers continuano a far conoscere la loro missione al loro pubblico e che il "messaggio è nella musica".



Line up:

Lamount Shelton - Tenore e Lead

Jemila Richardson - Soprano/Contralto

Karin Evans Soprano/Contralto

Gerard Carter - Tenore e chitarra

Tamika Byrd - Contralto

Ryland Anderson – Tastiera



per info 081 544 8891 wa 3383212547