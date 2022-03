Red carpet della TV for children: a Napoli Rocco Siffredi e Ainette Stephens

In allestimento Red carpet della Tv for children, il grande evento che si svolgerà lunedì 25 aprile in occasione dell'apertura dei giardini di Villa Domi per l'estate 2022.

La kermesse, ideata da Ugo Autuori e dedicata allo spettacolo e al divertimento, si svolgerà con la partecipazione straordinaria di Rocco Siffredi, l'attore della soap di Rai 1 il Paradiso delle signore Roberto Farnesi, il conduttore Rai Beppe Convertini, dal Grande Fratello Vip Ainette Stephens, Federica Calemme ed Eva Grimaldi. Hanno aderito all'iniziativa anche l'ex showgirl Matilde Brandi e la consulente d'immagine Roberta Proietti, ma la lista dei prossimi invitati potrebbe arricchirsi di altri nomi della musica e della Tv.

L'evento, in sostegno di un'associazione che si occupa della fascia debole dell'infanzia, sarà arricchito da una disco all'aperto e da una rassegna gastronomia delle eccellenze campane.