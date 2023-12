Roberto Colella al Cilea con l’inedito spettacolo “Qualcosa ci inventeremo”

Quattro date al Cilea per Roberto Colella che approda sul palco del rinomato teatro vomerese con il nuovo spettacolo “Ci inventeremo qualcosa”.

Con Roberto Colella saliranno sul palco Michele Maione e gli Ondanueve String Quartet. In più, ogni sera, ospiti speciali li raggiungeranno in teatro per quella che sarà un’unica, grande, festa di quattro giorni.

Dal 14 al 17 dicembre, Colella, autore, compositore e polistrumentista,?nonché frontman della band partenopea La Maschera, proporrà un concerto/racconto in cui il mondo delle idee incontra quello della realtà.

Nella magia del Teatro Cilea, Roberto Colella incontrerà sul palco il suo alter ego, mentre le scene saranno arricchite da alcune proiezioni e da una scenografia speciale. Tra le canzoni non mancheranno Mirella è Felice e Conosci Thomas, Sotto chi tene core e Pullecinella, Amarcord e La Confessione, insieme a qualche omaggio alla tradizione. Ogni sera poi, Colella proporrà in anteprima un diverso inedito che potrebbe in seguito confluire in un nuovo album.

«“Ci inventeremo qualcosa” è un po’ la sintesi del mio percorso e della strada da fare – dice Roberto Colella, una corrente filosofica in cui credo: il dovere personale, etico e sociale di ‘inventare qualcosa per ridere il lunedì’, come canto in una strofa di Mirella è Felice. Qualcosa per migliorarsi e per non essere semplicemente spettatori del tempo che corre. Al Teatro Cilea saranno 4 concerti speciali, ognuno con un suo dettaglio, ognuno con un assaggio di novità e con ospiti a sé. Anche le paure avranno un ruolo, da quelle più terrene a quelle puramente esistenziali. Il tutto sostenuto da percussioni di ogni genere, chitarra, pianoforte e quartetto d’archi. Non vedo l’ora!».

Biglietti:

Giovedì 14 dicembre ore 21 - Platea € 25, Galleria € 20

Venerdì 15 dicembre ore 21 - Platea € 25, Galleria € 20

Sabato 16 dicembre ore 21 - Platea € 25, Galleria € 20

Domenica 17 dicembre ore 18 - Platea € 25, Galleria € 20

Prevendite https://teatrocilea.it/spettacoli/roberto-colella/