Roberta Tondelli in concerto ad Agorà Morelli

Nei principali store digitali ed in radio il nuovo singolo di Roberta Tondelli dal titolo “Non ti so rinunciare”, un brano composto ed inciso negli anni ‘90 dal cantautore napoletano Ciro Sebastianelli e riarrangiato da Mauro Spenillo.

-E’ un grido d’amore per una storia finita, a cui non si riesce a rinunciare. Il testo è una speranza che ci sia ancora possibilità di riprovare-

La canzone, estratta dall’album “Tutta ‘a vita affacciata all’ammore”, è accompagnata da un videoclip ufficiale per la regia di Alessandro Freschi (Fré).



Il disco contiene 11 brani, 6 dei quali già pubblicati in passato come singoli, ma presenti solo sui digital store.



-Ho voluto inserirli in questo lavoro discografico – continua Roberta - per renderli disponibili anche su supporto fisico. I 5 nuovi brani, di cui 2 inediti e 3 cover, hanno volutamente sonorità anni ‘90, in quanto canzoni scritte in quel periodo e che ascoltavo da ragazzina con il mio walkman. Così è nata l’idea di omaggiare quegli anni che rappresentano i più spensierati della mia vita. L’album è disponibile dal 12 Gennaio 2024, in doppio formato: vinile e CD. Data la mia anima “vintage” ho dato maggior rilievo al vinile, confezionando un packaging particolare che prevede, all’interno dello stesso, il CD in omaggio. La presentazione dell’album si terrà il 19 Gennaio 2024, presso Agorà Morelli (NA) e saranno presenti, con me sul palco, gli addetti ai lavori, giornalisti e i musicisti che hanno suonato magistralmente ogni singolo brano. L’evento sarà ripreso dalle telecamere di In Città, format partenopeo che divulga le bellezze e la cultura della nostra città.



Questa la track-list dell’album:

LATO A

Non ti so rinunciare

Canzone di Laura

Murì

Quello che vorrei

Angelo

Pianoforte e voce

LATO B

Ddoje parole

Sienteme

'Na canzuncella doce doce

Anime dint'o viento

Voglia di uscire



Biografia



A Maggio 2022 prende parte al progetto ARKA NAPOLI, dove viene invitata ad interpretare il brano "Anime dint'o viento", dedicato agli scugnizzi di tutto il mondo, che vince il premio “Annalisa Durante” nel Febbraio 2023. Ad Ottobre 2022 mette in piedi un nuovo spettacolo dal titolo “Napoli al… Massimo”, dedicato al grande Massimo Troisi e decide di partire proprio da casa di Massimo, Villa Bruno in San Giorgio a Cremano, regalando agli spettatori l’emozione di visitare l’associazione “A casa di Massimo Troisi”, sita nella stessa location. Dopo il sold-out di Villa Bruno, lo spettacolo va avanti per tutto il 2023, chiudendo ad Ischia nel mese di luglio.