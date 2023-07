Ritmich-E-venti: prima edizione con Lino Cannavacciulo, Neri per Caso e Tammurrianti World Project

Dal 4 al 6 agosto 2023 la grande musica dal vivo torna al centro di Sant'Agata sui due Golfi (NA) per la prima edizione di RITMICH-E-VENTI con i concerti di Lino Cannavacciulo, Neri per Caso e Tammurrianti World Project.



RITMICH-E-VENTI fa parte del "Cartellone degli Eventi Metropolitani" della Città metropolitana di Napoli e rientra nella rassegna OMAGGIO ALLA BELLEZZA del Comune di Massa Lubrense (NA), progetto ideato e realizzato dall'Assessore al turismo ed eventi, avv. Giovanna Staiano.



Con l'organizzazione della SoundFly Srl e la direzione artistica di Associazione Arteteca si propone una tre giorni musicale con artisti di grande spessore.

Questi i concerti che si svolgeranno nella graziosa piazza S.Agata, salottino naturale al centro del borgo collinare di Sant'Agata sui due Golfi, a Massa Lubrense, rinomata località turistica della costiera sorrentina:



4 AGOSTO 2023, ore 21

TAMMURRIANTI WORLD PROJECT "Mani sicure Tour"

progetto inedito basato sul mondo dei tamburi a cornice con un occhio al passato e uno sguardo alle nuove sonorità.

MICHELE MAIONE: Frame drums, percussions, marimba,

balafon, vibraphone, electric mandola, synthesizers.

EMIDIO AUSIELLO: Frame drums and percussions

ENZO TAMMURRIELLO: Vocal and “tammurro"

ANDREA ESPOSITO: electric violin - mandobird

Performers:

Angela Esposito, Elvira Maione



5 AGOSTO 2023, ore 21

LINO CANNAVACCIUOLO Ensemble

in "Via Napoli"

Cinque secoli di musica napoletana nel violino vulcanico di Lino Cannavacciuolo.

LINO CANNAVACCIUOLO: violino

GIGI DE RIENZO: basso

VITTORIO RIVA: Batteria

PAOLO SESSA: piano



6 AGOSTO 2023, ore 21



Gallery

Il gruppo a cappella più famoso del panorama italiano, diventato noto al grande pubblico nel 1995 con la vittoria al Festival di Sanremo nella sezione “nuove proposte", presenta un concerto coinvolgente ed emozionante che comprende, oltre ai grandi successi della band, anche importanti brani della musica nazionale ed internazionale.