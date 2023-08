Rita Pavone al Festival 'Sui Sentieri degli Dei'

Sabato 12 arriva per la prima volta Sui Sentieri degli Dei Rita Pavone. Un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro è lo spettacolo che presenterà al Parco Colonia Montana. Il titolo - una citazione tratta da A muso duro, il pezzo più famoso di Pierangelo Bortoli, un tributo al grande artista scomparso - è stato scelto per condensare sul palcoscenico sessant’anni di carriera, non solo italiana ma anche internazionale. Con cinquanta milioni di dischi venduti nel mondo, Rita Pavone, anche attrice e autrice, nel concerto ad Agerola racconterà questi sei decenni con la stessa gioia e grinta con cui li ha vissuti. Ed è anche per questo che, al termine della serata, le sarà consegnato il Premio Agerola alla Carriera.

60 ANNI DI CARRIERA 1963 – 2023 - Come condensare in un titolo sessant’anni di carriera, non solo italiana - nel 1963, allora diciassettenne, Rita Pavone si sorpassava da sola con ben otto brani contemporaneamente - ma anche internazionale, cosa non da poco in un’epoca in cui non esistevano i social?

Un talento smisurato, una grinta e tenacia impressionanti hanno fatto sì che Rita Pavone calcasse i palcoscenici di tutto il mondo incidendo i suoi dischi in sei lingue diverse (pur senza parlarne neanche una!), cantasse canzoni dal successo enorme ottenendo recensioni entusiaste sulle più grandi testate giornalistiche mondiali.

Grande è stata la sua popolarità a livello internazionale; negli Stati Uniti è stata cinque volte ospite della trasmissione Ed Sullivan Show, apparendo come terzo nome in cartellone di una puntata dopo Duke Ellington e Ella Fitzgerald. Seguono le numerose esibizioni in Francia per un mese all’Olympia di Parigi, e ancora in Spagna, Germania, Israele, Messico, Cuba, Australia e Canada.

Con un totale di oltre 50milioni di dischi venduti a livello planetario, Rita Pavone è tra le cantanti più influenti e rispettate, per ammissione stessa di artisti del calibro di Agnetha degli Abba, Morrissey, Gene Simmons dei Kiss, Nina Hagen - quest’ultima nel 1979 fece una cover di un suo grande successo in lingua tedesca datato 1963, Wenn Ich Ein Junge War.

Sessant’anni di onorata carriera musicale che le hanno permesso di far conoscere le tante Rite che vivono in lei, per rendersi conto di possedere un’eclettica vena di autrice, compositrice e produttrice, per sé stessa e successivamente per tutti quegli artisti che hanno avuto la perseveranza e il privilegio di seguirla come mentore.

“Il dormire sugli allori - racconta Rita Pavone - accontentandosi di quanto si è ottenuto non è da me. Io amo, io adoro mettermi in gioco. Mi piace spiazzare il pubblico, dargli quei brani che ha amato e che si aspetta di ascoltare, ma alternandoli con altri che invece non si aspetterebbe mai di sentire interpretare da me, ma che alla fine poi adora”. E aggiunge: “Pensando a un titolo da assegnare a questi live, quasi come folgorata sulla via di Damasco, mi è balenato per la testa un titolo che è la sintesi di tutto quello che ho in mente di fare, una citazione tratta da A muso duro, il pezzo scritto e portato al successo da Pierangelo Bortoli”.

In questa frase è condensato il messaggio artistico di Rita Pavone: riproporre a modo suo il brano e l’attualità di quel testo, come già aveva fatto in precedenza con altri successi del passato (tra cui Sapore di sale di Gino Paoli o Io che amo solo te di Sergio Endrigo), perché sono le sue parole: “Mi rende euforica il pensiero di cantare, perché no, qualcosa del futuro, perché non dimentichiamoci che spesso è dal passato che si trae il presente e anche il futuro. Ad esempio, Beggin dei Maneskin, è una rilettura di un brano dei Four Season del 1967. I Wanna Be Your Slave, sempre dei Maneskin, è la rilettura di un brano di Iggy Pop del 1988. Non parliamo poi di La vie en rose di Edith Piaf, riportata al successo con intelligenza da Grace Jones”. Della serie “Non c’è futuro se non c’è passato”. Cit. Rita Pavone.

A quarant’anni dalla nascita di quella canzone e a venti dalla scomparsa di Bertoli, il progetto di Rita Pavone diventa anche un tributo a quel grande artista.

Prossimi appuntamenti

LUNEDÌ 14

Paipo – Località “Crocifisso”

ore 19.00 partenza con guida per il Monte TRE CALLI

“QUELLI CHE ASPETTANO…tra canti e musica”

Riti dionisiaci e danza delle baccanti sul Sentiero Tre Calli

MARTEDÌ 15

Monte TRE CALLI ore 5.00

L’ALBA MAGICA

GRUPPO BANDISTICO “CITTÀ DI AGEROLA” in concerto



GIOVEDÌ 17

Belvedere Parco Corona

MARIO INCUDINE

Canzoni scordate

Tutti gli spettacoli al Parco Colonia Montana (circa 1200 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Tutti gli spettacoli al Belvedere Parco Corona (circa 300 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Alba magica dalle 19.00 del 14 agosto alle ore 05.00 del 15 agosto

Ingresso libero a tutti gli spettacoli fino ad esaurimento dei posti a sedere

