"Risveglio", in piazza Plebiscito la perfomance di Valeria Luganskaya

Il 17 giugno dalle ore 16.00 alle 19.00, in piazza Plebiscito, la giovane artista russa Valeria Luganskaya presenta la performance personale: "Risveglio". Per la durata di tre ore l'artista guarderà ininterrottamente il suo riflesso, alla ricerca del vero sé.

Il linguaggio prende forma attraverso l’atto meditativo e si trasforma nell’autoritratto. Entrando in contatto con il pubblico cercherà di mantenere una presenza costante nello spazio/ tempo in relazione con lo spettatore. In questo modo, l'artista vuole rendere visibile l'importanza dell'unicità, della forza e della bellezza della vita di ognuno di noi. In un momento di saturazione delle informazioni, l’impossibilità di identificare i punti di riferimento fa si che perdiamo di vista il il miracolo nascosto al nostro interno.Il corpo spesso confine tra esterno/interno dove ognuno vive diverse realtà e solitudini. Paradossalmente una persona può osservare totalmente qualcun altro ma non può osservare totalmente se stesso. Il suo volto, il suo corpo e, soprattutto, i suoi occhi, possono essere visti solo nella riflessione o su una superficie riflettente.

