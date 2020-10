Troisi Poeta Massimo, rinviata la Mostra multimediale a Castel dell'Ovo

L'inaugurazione, prevista per il 30 ottobre, è rimandata a data da destinarsi "in conseguenza delle ulteriori restrizioni previste dall'ultimo DPCM per la prevenzione dal Covid-19 e nel desiderio di far sì che sia un appuntamento il più popolare e coinvolgente possibile per la Città"