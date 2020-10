Rigenera Napoli, appuntamento con i Cicloverdi Fiab Napoli

Sabato 17 ci incontriamo per riscoprire pezzi della città che restano perlopiù dimenticati dal dibattito pubblico, o ancor peggio branditi come bandierine per fare propaganda dalle opposte parti.

Noi sentiamo invece il bisogno di immergerci in queste realtà, scambiando idee ed esperienze con chi le vive ogni giorno e le conosce meglio di tutti.

Sentiamo il bisogno di calarci nel ventre profondo di Napoli, perché solo così potremo ottenere gli strumenti per reinventarla e progettare la sua rigenerazione.

Sabato attraverseremo Piazza Carlo III, Forcella, il Vasto, San Giovanni a Teduccio

Questo nel dettaglio il percorso:

- ritrovo ore 09:00 a Piazza Carlo Terzo, soffermandoci sul Real Albergo dei Poveri;

- ore 10:30 presso ex caserma Garibaldi racconteremo del progetto "la collina gentile"

- dalle ore 11:00 alle ore 12:00 Presentazione del progetto FA.RE. COMUNITA’ a FORCELLA - FAmiglie REsponsabili per una Comunità Educante ed Attiva a Forcella;

- seguirà pausa pranzo attraversando Forcella in direzione Piazza Enrico de Nicola;

- ore 13.00 Rigenerazione Urbana per l’integrazione sociale presso Ex Lanificio con esperti del Terzo Settore

- ore 14.00 Agorà Piazza Garibaldi Incontro con comitati e associazioni locali

- ore 16.00 San Giovanni a Teduccio sia per un confronto sul progetto dell’Università di Ingegneria della pista ciclabile e del lungomare.

Domenica mattina, dalle ore 09.30, ci ritroveremo da Foqus, ai Quartieri Spagnoli, per fare una sintesi e avanzare proposte insieme ad esperti e con testimonianze nazionali di best practices.

Le contraddizioni della nostra città spesso sono state un freno e una debolezza: affrontarle sarà la grande sfida per il nostro futuro.

Unisciti a noi, in quello che è solo il primo appunto di una lunga serie e tutti da costruire insieme!

Per partecipare è indispensabile registrarsi gratuitamente al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/124139720245

Per il rispetto delle normative che regolano il contenimento del Covid-19, il limite massimo di partecipanti è fissato nel numero di 30.



Info al numero 3387523019 Teresa Dandolo Presidente Federazione Italiana Amici della Bicicletta